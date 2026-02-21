Завуч автошколы присвоила себе более 800 тысяч рублей

В Красноярском крае за полгода завуч автошколы украла более 800 тысяч рублей

В Красноярском крае в Енисейске перед судом предстанет 29-летняя заведующая учебной частью местной автошколы, обвиняемая в присвоении крупной суммы денег. Уголовное дело, возбужденное по факту хищения, направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступление вскрылось в конце августа 2025 года, когда директор учреждения при проведении финансовой проверки обнаружила серьезную недостачу и обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, работница, отвечавшая за сбор и расход финансов, начала похищать деньги с апреля 2025 года. Имея свободный доступ, женщина открывала сейф ключом и брала необходимые суммы на личные нужды. Кроме того, она присваивала часть средств, поступавших от курсантов за обучение и пересдачи экзаменов, внося в приходно-расходные ведомости недостоверные сведения. К августу сумма недостачи достигла 855 тысяч рублей.

Несмотря на собранные доказательства, обвиняемая не признала свою вину. Следственным отделом МО МВД России «Енисейский» ей было предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». На время следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В случае вынесения обвинительного приговора женщине грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд, где будет рассмотрено по существу. Материалы расследования переданы с утвержденным прокурором обвинительным заключением.