Провалившихся под лёд на Байкале женщину и ребёнка спасли полицейские

На Байкале спасли женщину с ребёнком из провалившегося под лёд внедорожника

Накануне вечером в акватории озера Байкал развернулась спасательная операция. Сотрудники полиции и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, патрулировавшие район Куркутского залива, заметили примерно в пяти километрах от берега внедорожник, наполовину провалившийся под лёд. Машина находилась в непосредственной близости от промоины в бухте Улан-Хада.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале, при приближении спасатели обнаружили в салоне женщину и её ребёнка подросткового возраста. Самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля они не могли — лёд вокруг крошился, а дверь могла окончательно уйти под воду в любой момент. Началась срочная эвакуация.

Пострадавших сняли с машины и переправили на борт судна на воздушной подушке. После того как люди оказались в безопасности, спасатели с помощью буксировочного троса вытащили внедорожник на лёд, а затем транспортировали его на берег. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

МЧС России напоминает: выезд на лёд вне официальных ледовых переправ смертельно опасен. Толщина и структура льда на Байкале крайне неоднородны, особенно в районах термических аномалий и течений. Пренебрежение запретом может привести к трагедии.