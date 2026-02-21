Женщина лишилась более 500 тысяч из-за сообщения о ДТП

В Белебеевском районе Башкортостана жертвой дистанционного мошенничества стала 64-летняя местная жительница. В мессенджере ей пришло сообщение от неизвестного абонента с текстом: «Смотри произошло ДТП, не твои знакомые» и ссылкой на предполагаемые материалы. Доверившись, женщина перешла по ссылке, после чего её телефон оказался под контролем злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, через некоторое время на устройстве появилось уведомление о входе с нового гаджета. Мошенники получили удалённый доступ к телефону и оформили от имени потерпевшей несколько онлайн-кредитов на общую сумму более 500 тысяч рублей. Женщина обнаружила списание средств лишь спустя время и поняла, что стала жертвой обмана.

Осознав произошедшее, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полиция вновь призывает граждан к бдительности: нельзя переходить по подозрительным ссылкам, даже если сообщение пришло от знакомого контакта — аккаунт мог быть взломан. В случае получения подобных сообщений рекомендуется связаться с отправителем по телефону и ни в коем случае не вводить личные данные на сомнительных сайтах.