Пьяный визит в ночной клуб закончился лишением прав

В Свердловской области парень поплатился правами за поездку в ночной клуб

В городе Сухой Лог Свердловской области инспекторы ДПС задержали 24-летнего водителя, который решил посетить ночной клуб в нетрезвом состоянии. Молодой человек был остановлен во время ночного дежурства сотрудников Госавтоинспекции, обративших внимание на его манеру вождения. Проведенное освидетельствование показало наличие 0,841 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимую норму.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции России, задержанный пояснил, что перед поездкой употреблял спиртное в компании, после чего, невзирая на состояние опьянения, сел за руль и отправился в развлекательное заведение.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку. Молодому человеку грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и крупный штраф.

В преддверии праздничных дней и длительных выходных Госавтоинспекция переходит на усиленный режим работы. Особое внимание сотрудников будет направлено на выявление нетрезвых водителей, на дороги выйдут дополнительные экипажи ДПС. По многим областям запланированы массовые проверки транспортных средств.