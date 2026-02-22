В Шахтах автомеханик разобрал машину клиентки и похитил блок цилиндров

В городе Шахты Ростовской области сотрудники полиции задержали автомеханика, подозреваемого в краже детали из машины клиентки. С заявлением о пропаже в дежурную часть Отдела полиции № 1 УМВД России по городу Шахты обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что сдала свой автомобиль «Хундай Солярис» в мастерскую для ремонта двигателя, однако когда пришло время забирать машину, она не обнаружила блока цилиндров.

Как сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Шахт, работавший в мастерской мотористом. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Полицейские выяснили, что злоумышленник разобрал автомобиль клиентки, похитил блок цилиндров и спрятал его. Продать украденную запчасть подозреваемый не успел — сотрудники полиции изъяли имущество, которое в скором времени будет возвращено законной владелице.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.