Челябинец лишился автомобиля и трёх миллионов из-за мошенников

В Челябинске жертвой мошенников стал 58-летний местный житель, который лишился личного автомобиля и всех денежных накоплений. Мужчина обратился с заявлением в Отдел полиции «Советский» УМВД России по городу, сообщив, что перевёл аферистам более трёх миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД Челябинской области, всё началось с телефонного звонка от якобы представителя службы доставки мебельного магазина. Злоумышленник попросил назвать код из уведомления для подтверждения заказа. Потерпевший не заподозрил обмана, поскольку незадолго до этого действительно оформлял доставку мебели, и продиктовал цифры.

Спустя некоторое время челябинцу начали поступать звонки от лжепредставителей портала госуслуг и других государственных структур. Мошенники запугали мужчину сообщениями о взломе его учётной записи и утечке персональных данных. Они убедили жертву, что теперь аферисты могут оформить на его имя кредиты, и единственный способ спасти сбережения — перевести все деньги на некий «безопасный счёт».

Находясь под психологическим давлением, потерпевший выполнил все инструкции. Он не только перевёл имевшиеся накопления, но и продал принадлежащий ему автомобиль, а вырученные средства также отправил на счета мошенников. Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными: ни под каким предлогом не сообщать незнакомцам коды из смс-сообщений и не переводить деньги на якобы «безопасные счета», какими бы убедительными ни были собеседники.