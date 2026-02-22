В Ленинградской области автомеханик похитил и продал Range Rover клиентки

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали автомеханика, подозреваемого в краже дорогостоящей иномарки из автосервиса. С заявлением о пропаже автомобиля в полицию Всеволожского района обратилась 73-летняя жительница поселка Сосново. Пенсионерка сообщила, что ее Range Rover 2011 года выпуска стоимостью 1,4 миллиона рублей исчез из мастерской, куда она сдала его на ремонт.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, хищение произошло в период с декабря 2025 по 25 января 2026 года. Автомобиль находился в автосервисе, расположенном в доме 3 по улице Богородской в деревне Прошкино. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний автомеханик, который непосредственно занимался ремонтом внедорожника.

Как выяснили стражи порядка, злоумышленник продал похищенный автомобиль неизвестному лицу. Однако благодаря оперативной работе полицейских машину удалось найти и вернуть законной владелице.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ — Кража в особо крупном размере. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.