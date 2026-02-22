В Приморье водитель погиб, врезавшись в бетонные опоры

Мужчина проигнорировал схему движения на объезде моста и погиб, не справившись с управлением

В Кировском районе Приморья сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на трассе «Уссури». Сигнал об аварии поступил в дежурную часть с 464-го километра автодороги А-370 Хабаровск — Владивосток. На место незамедлительно выехали полицейские и бригада скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю, 52-летний водитель автомобиля Toyota Prius следовал со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. На участке объезда моста мужчина не справился с управлением и, проигнорировав установленную схему движения, продолжил ехать прямо. В результате иномарка совершила наезд на препятствие — бетонные опоры.

Удар оказался смертельным для водителя: он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Находившийся в салоне пассажир выжил, но с множественными травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован в Кировскую центральную районную больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят ряд исследований для установления всех деталей произошедшего