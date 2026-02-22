Пьяный водитель решил сбежать от ДПС и попал в аварию

В Хостинском районе Сочи сотрудники ДПС задержали водителя, который в состоянии опьянения проигнорировал законное требование полиции об остановке и устроил ДТП. Инцидент произошел ночью, когда инспекторы обратили внимание на автомобиль «Хюндай», поведение которого на дороге показалось им подозрительным.

Как сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи, воитель проигнорировал сигнал об остановке и предпринял попытку скрыться от правоохранителей. Однако уйти от погони ему не удалось: на закруглении дороги 32-летний нарушитель не справился с управлением, машина перевернулась. К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал.

Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было составлено три административных протокола: за управление автомобилем в нетрезвом виде, за неподчинение законному требованию об остановке, а также за нарушение правил страхования автогражданской ответственности.

Автомобиль нарушителя эвакуирован на специализированную стоянку. Теперь мужчине грозят крупные штрафы и лишение права управления транспортными средствами.