В аварии в Приморском крае пострадали двое детей

В Уссурийске женщина проигнорировала знак и устроила ДТП с тремя пострадавшими
Автор
Анастасия Макарова

Как сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю, 42-летняя женщина-водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигаясь по улице Суханова, проигнорировала требование дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу» и совершила столкновение с автомобилем Toyota Prius. Удар пришелся в бок японской иномарки.

В результате ДТП травмы получили пассажиры Toyota Prius — 25-летняя женщина и двое несовершеннолетних в возрасте 6 лет и 1 года. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Однако в ходе разбирательства выяснились шокирующие подробности: шестилетний ребенок находился на заднем сиденье без ремня безопасности, а годовалый малыш перевозился на переднем пассажирском сиденье на руках у матери, без использования детского удерживающего устройства.

В отношении 39-летнего водителя Toyota Prius составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей и управление автомобилем без страховки. Водитель Mitsubishi привлечена к ответственности за невыполнение требования уступить дорогу. По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ, устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавших.

