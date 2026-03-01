В Твери экскаватор-погрузчик наехал на 79-летнюю женщину

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, водитель экскаватора-погрузчика, 44-летний мужчина, при движении задним ходом не заметил пешехода и совершил наезд на 80-летнюю пенсионерку. Обстоятельства происшествия уточняются.
В результате наезда женэщина получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работу оперативные службы и сотрудники Госавтоинспекции.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Полиция устанавливает все детали произошедшего, опрашивает свидетелей и изучает обстоятельства, приведшие к наезду на пешехода.