В Твери экскаватор-погрузчик наехал на 79-летнюю женщину

В Твери на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спецтехники и пешехода. Авария случилась сегодня в районе дома 19/4. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Пожилая женщина пострадала при наезде спецтехники в Твери

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, водитель экскаватора-погрузчика, 44-летний мужчина, при движении задним ходом не заметил пешехода и совершил наезд на 80-летнюю пенсионерку. Обстоятельства происшествия уточняются.

В результате наезда женэщина получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работу оперативные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Полиция устанавливает все детали произошедшего, опрашивает свидетелей и изучает обстоятельства, приведшие к наезду на пешехода.