В Сочи спасатели вытащили двоих пострадавших из перевернувшегося автомобиля

Сегодня утром в посёлке Головинка на мосту через реку Шахе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением на обледенелой дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo. От удара корейская иномарка перевернулась и оказалась на боку.

На обледенелой дороге в Сочи столкнулись две иномарки, пять человек пострадали

Как сообщает пресс-служба службы спасения по городу Сочи, в результате столкновения травмы получили пять человек. В перевёрнутом Hyundai оказались заблокированы два человека — они не могли самостоятельно покинуть салон деформированной машины. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели дежурной смены МКУ, бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники ДПС.

Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли повреждённый автомобиль, деблокировали пострадавших и оперативно передали их врачам. Все пятеро участников аварии доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

Обстоятельства ДТП уточняются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия, особенно на опасных участках дорог.