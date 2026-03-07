В Пензе пьяный водитель поехал в гости и попал под уголовное дело

В Бессоновском районе Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-21150 под управлением местного жителя 1991 года рождения. При проверке документов у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердило соответствующее освидетельствование.

В Пензенской области пьяный водитель поехал в гости и стал фигурантом уголовного дела

Как сообщает пресс-служба МВД по Пензенской области, мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. На этот раз он решил не отказывать себе в поездке в гости после употребления спиртного дома, полагая, что сможет избежать встречи с инспекторами. Свою вину задержанный признал полностью.

В отношении пензенца отделом дознания ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубейшим нарушением, которое может привести к трагическим последствиям. Особенно строго закон карает водителей, повторно севших за руль нетрезвыми.