В Магнитогорске водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Школьник попал в больницу после ДТП с иномаркой в Магнитогорске

В Магнитогорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Авария случилась на проспекте Ленина в районе дома № 87 «А». Водитель внедорожника Land Rover, 39-летний мужчина, двигался со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Газета Правда.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, водитель иномарки проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и наехал на школьника, переходившего дорогу на зелёный свет.

Медики диагностировали у школьника ушибы и ссадины. После оказания необходимой помощи молодого человека отпустили домой, его жизни ничего не угрожает.

В отношении водителя возбуждены административные дела по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Ему вменяют непредоставление преимущества пешеходам и нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью.