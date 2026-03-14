В массовом ДТП с микроавтобусом на Калужском шоссе пострадали девять человек

Водитель микроавтобуса несправивлся с управлением и врезался в экскурсионный автобус с детьми

На 45-м километре Калужского шоссе в Москве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, экскурсионного автобуса и нескольких легковых автомобилей. По последним данным оперативных служб, пострадали девять человек.

Как сообщает ТАСС, водителю микроавтобуса Volkswagen стало плохо за рулём, после чего он врезался в припаркованный автобус. Затем в иномарку въехали другие транспортные средства. В результате столкновений травмы получили девять человек.

Шесть человек из микроавтобуса госпитализированы. Ещё трое пострадали из экскурсионного автобуса, среди них двое детей. Они отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте.

Выяснилось, что в микроавтобусе находились граждане иностранного государства, предположительно Киргизии, направлявшиеся в область на работу. В припаркованном автобусе ехали дети на экскурсию.

На месте происшествия перекрыто четыре полосы движения из пяти. Работают сотрудники оперативных служб, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Данные продолжают уточняться.