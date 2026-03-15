В Челябинске водитель без прав сбил пенсионера на каршеринге

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области, в результате наезда травмы получил 70-летний пешеход. Бригада скорой помощи доставила пенсионера в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Информация о характере повреждений не уточняется.
За рулём Haval находился молодой человек 2008 года рождения. Водительского удостоверения подросток никогда не получал и не имеет права управления транспортным средством. Автомобиль он взял в аренду в каршеринговой компании, используя документы своего друга.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Полиция напоминает о недопустимости передачи управления автомобилем лицам без прав.