В Красноярском крае задержали нетрезвого водителя, ранее уже судимого за пьяную езду

В селе Кочергино в Красноярском крае наряд ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого при виде полицейских попытался скрыться, перебравшись на заднее пассажирское сиденье. Стражи порядка установили личность нарушителя.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю, в ходе проверки выяснилось, что 20-летний водитель в 2022, будучи несовершеннолетним, был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Через год его вновь задержали нетрезвым за рулём — тогда суд назначил ему 300 часов обязательных работ. Несмотря на это, молодой человек снова сел за руль в состоянии опьянения.

Медицинское освидетельствование показало наличие 0,17 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении него составлены административные материалы за управление незарегистрированным транспортом, отсутствие полиса ОСАГО и документов на автомобиль, а также за езду без прав.

Дознавателями МО МВД России «Курагинский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы. Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.