В Йошкар-Оле подросток на отцовском питбайке сбил женщину

В Йошкар-Оле сотрудники ДПС заметили юного мотоциклиста, который передвигался на кроссовом питбайке по улицам города без шлема и защитной экипировки. На требование об остановке подросток не отреагировал и попытался скрыться, после чего полицейские организовали преследование.

Как сообщает пресс-служба МВД России, уходя от погони, 15-летний нарушитель допустил почти два десятка грубых нарушений ПДД. Он выезжал на встречную полосу, проезжал перекрёстки на красный свет, а на пересечении улицы Эшкинина и бульвара Чавайна выскочил на тротуар, где находились люди, и сбил с ног женщину, ожидавшую перехода.

Сразу после этого лихач потерял управление и завалился в сугроб. Попытка убежать пешком не удалась — полицейские задержали подростка. Женщина не пострадала.

В ходе разбирательства выяснилось, что питбайк принадлежит отцу мальчика, который и передал ему ключи. Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к административной ответственности, протоколы составили на родителя: за передачу управления лицу без прав и ненадлежащее воспитание сына. Самого юного нарушителя поставят на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.