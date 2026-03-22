В Иркутской области погиб водитель в лобовом столкновении с фурой

В Иркутской области водитель выехал на встречку и погиб под колёсами фуры

В Братском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП. На 300-м километре федеральной трассы «Вилюй» столкнулись легковой автомобиль и седельный тягач.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, в результате удара 67-летний водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

По предварительной оценке сотрудников Госавтоинспекции, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. На месте ДТП работали полицейские.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются причины, по которым водитель ВАЗа принял решение совершить опасный манёвр. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на трассах и строго соблюдать правила дорожного движения.