Две 14-летние школьницы госпитализированы после ДТП на перекрёстке

В Барнауле после столкновения двух иномарок автомобиль отбросило на двух школьниц

В Барнауле на регулируемом перекрёстке улиц 24-я Северная и 11-я Амурская произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали две несовершеннолетние девушки. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области, 50-летняя женщина за рулём автомобиля Nissan при повороте налево не предоставила преимущество встречному автомобилю Kia под управлением 44-летнего мужчины. После столкновения иномарку Kia отбросило на тротуар, где в этот момент находились две 14-летние девочки.

Обе школьницы получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь, информация о характере повреждений уточняется. Водители в результате аварии, по предварительным данным, не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают окончательные причины и обстоятельства ДТП. Полиция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила проезда перекрёстков и быть внимательными в зоне пешеходных переходов.