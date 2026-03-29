В Ставрополе водитель сбил пенсионера на «зебре»

В Ставрополе 20-летний водитель ВАЗа проехал на красный и насмерть сбил пенсионера

В Ставрополе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась около 7 часов на перекрёстке улиц Серова и Доваторцев. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, от полученных травм 61-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мужчина был местным жителем. По предварительной информации, он начал переход на разрешающий сигнал светофора.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения молодого человека составляет всего один год. За это время он уже 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются детальные обстоятельства происшествия.