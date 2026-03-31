Саратовский вице-губернатор устроил ночное ДТП и оказался в реанимации

В Саратове ночью 31 марта у дома №9 по улице Исаева произошло ДТП, главным героем которого стал 52-летний вице-губернатор области Михаил Исаев. Очевидцы рассказывают, что мужчина находился в неадекватном состоянии и после удара пытался закрыться в машине. Его извлекли из салона и на скорой доставили в реанимацию.

По данным источников ИА «Взгляд-инфо» в региональном правительстве, чиновник на белом кроссовере Chery на очень высокой скорости врезался в припаркованный Ford Focus. В региональном ГУ МВД подтвердили, что водитель не справился с управлением. А в минздраве уточнили его состояние на данный момент: средняя степень тяжести, помощь оказывается в полном объёме.

Интересно при этом, что пресс-секретарь губернатора Диана Бурлаченко заявила: «Ни в какое ДТП он не попадал. Михаил Исаев находится на рабочем месте». По информации издания, уже предпринимаются попытки скрыть факт происшествия — в частности, корректируется журнал вызовов скорой помощи. Сам губернатор Роман Бусаргин инцидент не комментировал.

Михаил Исаев был назначен вице-губернатором 24 февраля 2026 года. В его ведении — силовой блок, внутренняя политика и СМИ. Ранее он руководил Саратовом, был спикером областной думы и главой Энгельсского района. Теперь, судя по всему, ему придётся объяснять не только причины аварии, но и странные заявления своего пресс-секретаря, который уверяет, что чиновник, лежащий в реанимации, находится на рабочем месте.