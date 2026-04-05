В Воронеже в лобовом столкновении погиб водитель легковушки

Как сообщает пресс-служба МВД по Воронежской области, удар пришёлся в переднюю часть отечественной легковушки. В результате лобового столкновения водитель ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Врачи лишь констатировали смерть.
Трое пассажиров ВАЗа — мужчины в возрасте 19, 22 и 27 лет — получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все они были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Водитель ГАЗа, по предварительной информации, не пострадал.
По факту ДТП следователями полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа.