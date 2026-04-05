В Ставропольском крае водитель ВАЗа сбил пенсионерку на «зебре»

В Георгиевском округе Ставропольского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На 319-м километре федеральной автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» в черте станицы Александрийской 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на 76-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Ставропольском крае на пешеходном переходе под колёсами авто погибла пенсионерка

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Врачи лишь констатировали смерть.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения водителя составляет 18 лет. За это время он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.