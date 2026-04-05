В Ставропольском крае водитель ВАЗа сбил пенсионерку на «зебре»

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Врачи лишь констатировали смерть.
Автоинспекторы установили, что стаж вождения водителя составляет 18 лет. За это время он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.