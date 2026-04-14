Дорожный конфликт с кулаками между «Вестой» и «Грантой» кончился судом

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего водителя «Лада Веста», который вместо того, чтобы мирно разъехаться, предпочёл выяснять отношения кулаками. Инцидент произошёл в конце августа прошлого года в Автозаводском районе. Потерпевший с друзьями ехал на «Лада Гранта» по улице Офицерской в сторону Южного шоссе. Внезапно перед ними выскочила «Веста», создав аварийную ситуацию. На законные сигналы водитель ответил неприличными жестами, а затем прижал «Гранту» к обочине.

Как сообщает новостной портал «новости Тольятти», из «Весты» вышли водитель и два пассажира, завязался разговор на повышенных тонах. Но, видимо, словесные доводы закончились быстро. Водитель вернулся в машину и попытался совершить наезд на одного из оппонентов — тот едва успел отпрыгнуть. Тогда агрессивный мужчина снова вышел и нанёс удар кулаком в лицо тому же самому пассажиру. Удар был такой силы, что изо рта и носа того хлынула кровь. Потерпевший попал в больницу с закрытым двусторонним переломом нижней челюсти. Эксперты квалифицировали это как вред здоровью средней тяжести. Нападавший, к слову, после драки скрылся, но позже его все равно нашли и задержали.

Водителю «Весты» предъявлено обвинение по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание — до трёх лет лишения свободы. Вину он признал частично. По его версии, он «возможно, где-то не уступил дорогу», но из «Гранты» вышли трое мужчин, которые стали кричать и нецензурно оскорблять. Он решил объехать, но один из них ударил рукой по фаре, поэтому он «вынужденно вышел» и в ходе потасовки «защищался». Не исключает, что мог кого-то ударить. Теперь у водителя «Весты» будет время подумать о своём «культурном» поведении в местах не столь отдалённых. Но пусть это будет уроком: если показалось, что вас обидели на дороге, не спешите чесать кулаки — лучше включите видеорегистратор и вызовите полицию. Иначе можно получить не только штраф, но и реальный срок.