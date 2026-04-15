Под Пензой в страшном ДТП с грузовиком погибла мать с тремя детьми

Ужасная автомобильная авария произошла накануне на трассе М-5 «Урал»: женщина и трое её детей погибли в лобовом столкновении с КамАЗом. Грузовик буквально раздавил переднюю часть отечественной легковушки. Младшему из погибших детей было всего несколько недель. Трагедия вызвала огромный резонанс.

В Кузнецком районе Пензенской области на 767-м километре федеральной трассы «Урал» произошло ДТП, о котором невозможно читать без содрогания. Столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль ВАЗ-2112. Как сообщил портал «Пенза Взгляд» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по Пензенской области, на месте аварии от полученных травм скончались водитель — женщина 1997 года рождения и трое её детей: 10-летняя девочка и два мальчика — 5 лет и новорожденный младенец. Страшная трагедия унесла жизни всей семьи, находившейся в легковушке — передняя часть «двенадцатой» оказалась полностью уничтожена.

Полиция опубликовала видео с места аварии, которое шокировало пользователей. КамАЗ, судя по всему, выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Причины выясняются. Но результат чудовищен: мать и трое маленьких детей, включая новорождённого младенца, погибли мгновенно. Эта история уже вызвала огромный резонанс в соцсетях и СМИ. Люди выражают соболезнования и требуют самого строгого наказания для виновника.