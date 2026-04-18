В Калининграде в аварии с грузовиком пострадали водитель и два пассажира

В Калининграде произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств. Авария случилась на проспекте Мира в районе дома 132. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с легковушкой Hyundai, после чего грузовик врезался в автомобиль Volkswagen и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, удар пришёлся в боковые и передние части легковых автомобилей. Обе легковушки получили серьёзные механические повреждения: у них разбиты фары, помяты капоты, крылья и двери

В результате ДТП, пострадали три человека. Травмы получили водитель автомобиля Hyundai, а также два пассажира, находившиеся в грузовом автомобиле в момент аварии. Характер травм и степень тяжести уточняются. Все пострадавшие были оперативно доставлены бригадами скорой медицинской помощи в ближайшие больницы Калининграда, где им оказывается вся необходимая помощь.

Из-за аварии часть проезжей части на проспекте Мира перекрыта. Движение на этом участке затруднено, возможны пробки. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Проводится проверка.