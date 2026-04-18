В Приморье мотоциклист без прав устроил погоню с ДПС и получил 10 суток ареста

В городе Артем Приморского края во время патрулирования на улице Кирова инспекторы заметили мотоциклиста, который на перекрёстке выехал на встречную полосу, где в тот момент находилась служебная машина. Мотоцикл передвигался без госномеров, а сам нарушитель — без шлема и защитной экипировки.

Как сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю, полицейские включили проблесковые маячки и потребовали остановиться через громкоговоритель, после чего начали преследование. Однако 25-летний житель Кировского района проигнорировал требования. А после остановки при задержании мужчина начал оказывать сопротивление.

Позже выяснилось, что водительского удостоверения у него никогда не было, а обучение в автошколе он не проходил. От освидетельствования на опьянение нарушитель отказался.

В отношении мотоциклиста составлено восемь административных протоколов: за управление незарегистрированным транспортом, езду без документов и страховки, движение по встречной полосе, отсутствие шлема, отказ от освидетельствования, невыполнение требования об остановке и неповиновение сотрудникам полиции. Суд назначил наказание в виде ареста на 10 суток. Кроме того, за применение насилия к представителю власти следственные органы возбудили уголовное дело.