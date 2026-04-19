В Ставрополье пешеход погиб под колёсами рейсового автобуса

В Благодарненском округе Ставропольского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась 19 апреля около 00:10 на 69-м километре автодороги «Светлоград — Благодарный — Буденновск». По предварительным данным, 67-летний водитель рейсового автобуса Mercedes, следовавшего по маршруту «Махачкала — Ростов-на-Дону», совершил наезд на 51-летнюю местную жительницу.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате наезда женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Врачи лишь констатировали смерть. Автоинспекторы установили, что пешеход находилась на ночной дороге без световозвращающих элементов на верхней одежде.

Водитель автобуса, по данным полиции, ранее уже семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.