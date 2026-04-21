Школьник на самокате оказался в реанимации после ДТП с Honda

Как сообщил сетевой ресурс «Neva.Today», ДТП произошло в минувшее воскресенье 19 апреля в 19:10 у дома №89 на проспекте Ветеранов. 55-летний водитель автомобиля Honda совершил наезд на 17-летнего подростка, который передвигался на электросамокате по тротуару. Удар был страшным, несовершеннолетнего госпитализировали с тяжёлыми травмами. Сейчас он находится в реанимации.
Почему взрослый мужчина, управлявший иномаркой, не смог избежать столкновения — ответ на этот вопрос обязательно выяснят в ГАИ. Факт же остается фактом: имело место грубое нарушение ПДД. Ведь подросток был на тротуаре — безопасной зоне для пешеходов и средств индивидуальной мобильности. Остаётся надеяться, что школьник выживет. Но эта история — лишний повод задуматься: взрослая невнимательность едва не стоила жизни ребёнку.