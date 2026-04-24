Бобры сильно повредили дороги в Новосибирской области

Обычно водители винят в плохих дорогах чиновников, бездорожье и погоду. Но в Новосибирской области появился новый «виновник» — бобры. Их численность в регионе резко выросла, и животные начали активно подтапливать трассы, разрушать гидротехнические сооружения и рыть подкопы под асфальтом. Теперь борьба с ямами и размывами превратилась в войну с грызунами. Власти признают: проблема стоит остро.

Как сообщил новосибирский сетевой ресурс «Аргументы и факты» со ссылкой на начальника управления по охране животного мира ООПТ регионального Минприроды Семена Доплера, бобры расселились практически по всей области, включая Карасукский район на юге. Их ареал обитания затрагивает не только сельские территории, но и отдельные районы Новосибирска. Животные перекрывают водотоки, что приводит к подтоплениям дорог, а также портят дамбы и другие сооружения.

Ведомство проводит точечное регулирование численности по заявкам местных администраций и организаций. Однако проблема остается напряженной. Теперь автомобилистам стоит опасаться не только гололеда и колейности, но и бобриных запруд. Природа напоминает, кто здесь хозяин. Однако, в отличие от чиновников, бобры хотя бы работают бесплатно. Но платить за ремонт дорог все равно придется людям.