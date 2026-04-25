Россиянин скончался в больнице Паттайи после наезда автомобиля

В Паттайе в дорожно-транспортном происшествии погиб гражданин России. Мужчина из Санкт-Петербурга пересекал дорогу на электрическом трицикле, когда в него врезался автомобиль.

Россиянин погиб в ДТП в Паттайе, пересекая дорогу на электрическом трицикле

Как сообщила ТАСС российский волонтёр, проживающая в Паттайе, прибывшие на место происшествия спасатели оказали пострадавшему первую помощь и провели сердечно-лёгочную реанимацию. Мужчину доставили в ближайшую больницу, однако от полученных травм он скончался.

По словам женщины, россиянин прожил в Паттайе около 20 лет. Он был хорошо известен в местном русскоязычном сообществе. Мужчина занимался организацией караоке-вечеринок в районе, где традиционно селятся россияне.

Обстоятельства аварии выясняются. Полиция Таиланда проводит проверку.