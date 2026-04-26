«Горячая линия» в СМС: пенсионер едва не лишился автомобиля из-за лжесиловиков

В Кировском районе Саратова едва не произошла очередная история с телефонным мошенничеством. Жертвой едва не стал 76-летний местный житель, который получил сообщение о подозрительном входе в его личный кабинет на портале «Госуслуги». В СМС был указан номер «горячей линии», по которому пенсионер тут же перезвонил.

Как сообщает «Саратов 24», на том конце провода неизвестный представился сотрудником Росфинмониторинга и заявил, что от имени мужчины якобы оформлена доверенность на иностранного гражданина, позволяющая распоряжаться его имуществом. Далее звонок переадресовали «представителю силовиков», который убедил пенсионера срочно «задекларировать» сбережения. Поверив, пожилой человек перевёл через банкомат 220 тысяч рублей на неизвестный счёт.

Аферисты попытались довести начатое до конца и уговорили мужчину выставить на продажу автомобиль. Но бдительность родственников спасла ситуацию — они вовремя узнали о происходящем, отговорили пенсионера от сделки и настоятельно рекомендовали немедленно обратиться в полицию. Благодаря их вмешательству машину удалось сохранить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Личности злоумышленников устанавливаются. Проводится проверка.