Массовая авария на NASCAR: уцелели только четыре пилота

Это называют «Большим» — неизбежным массовым завалом на суперспидвеях NASCAR. В воскресенье на трассе Talladega Superspeedway в Алабаме «Большой» случился на 115 круге гонки Jack Link"s 500. Толчок сзади, машина лидера разворачивается поперек трассы, и следом — десятки автомобилей, которые на скорости более 300 км/ч просто не могут увернуться. Дым, обломки, красный флаг. В мгновение ока в цепной реакции оказались 27 из 40 машин. Однако самое удивительное — медики не зафиксировали серьезных травм ни у одного гонщика.

Как рассказало казахский сетевой ресурс «Нур», все началось с того, что лидировавший Бабба Уоллес на 23XI Racing Toyota получил удар сзади от Росса Честейна на Trackhouse Racing. Машину Уоллеса развернуло боком к внешнему барьеру прямо перед ехавшим следом Коулом Кастером. Тот попытался увернуться, но летевшие в три ряда автомобили схлопнулись в хаосе и дыму. Сработал «эффект домино» — одна машина за другой начали сталкиваться.

По данным организаторов, повреждения получили 26 из 40 стартовавших автомобилей. Лишь четыре пилота чудом проскочили эпицентр. Гонка была остановлена красным флагом на 116 круге для уборки обломков. Победителем в итоге стал Карсон Хосевар, для которого этот успех стал первым в карьере в NASCAR Cup Series.

NASCAR — это Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (National Association for Stock Car Auto Racing). В отличие от «Формулы-1», где используются прототипы, здесь соревнуются автомобили, внешне напоминающие серийные. Соревнования проходят в основном на овальных треках. Среди пострадавших в этом завале оказались такие известные пилоты, как Кайл Ларсон, Джоуи Логано, Райан Блэйни, Уильям Байрон, Брэд Кезеловски, Денни Хэмлин и Кайл Буш. Все они после аварии прошли медицинский осмотр и были отпущены.

Массовые столкновения — не редкость для Talladega, это одна из самых быстрых и опасных трасс в мире. В октябре 2024 года здесь случился завал с участием 28 автомобилей, который тогда стал рекордным для Кубковой серии. Нынешняя авария лишь подтвердила: «Большой» на Talladega неизбежен, как смена погоды. Но в этот раз главная победа — что никто не пострадал.