В Калининградской области несовершеннолетний водитель перевернулся на трассе

В Озерском районе Калининградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя, не имевшего законного права на управление транспортным средством. Около четырёх часов двадцати пяти минут утра на третьем километре четырёхстах метрах автомобильной дороги «Ушаково-Гаврилово» 17-летний водитель находился за рулём легкового автомобиля марки «Фольксваген».

На трассе в Калининградской области 17-летний водитель съехал в кювет и опрокинулся

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, несовершеннолетний автомобилист не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с проезжей части в левый по ходу движения кювет. После выезда на обочину автомобиль перевернулся, получив при опрокидывании значительные механические повреждения.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения, характер и тяжесть которых не уточняются. На место аварии выезжала бригада скорой медицинской помощи, оказавшая пострадавшему первую помощь.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Импредстоит установить все обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц.