55-летний мужчина скончался на месте после наезда автобуса

У дома 20 по Пулковскому шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Пятьдесятисемилетний водитель пассажирского автобуса «Волгабас», двигаясь от КАД в сторону Дунайского проспекта, совершил наезд на мужчину.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина неожиданно выскочил на проезжую часть с правой стороны по ходу движения транспортного средства, не оставив водителю времени на реакцию и экстренное торможение.

В результате дорожно-транспортного происшествия пятидесятипятилетний пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего, помочь ему было уже невозможно.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции Московского района проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым пешеход оказался на проезжей части в неположенном месте, а также оценивают действия водителя автобуса на предмет соблюдения им правил дорожного движения и скоростного режима.