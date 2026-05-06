Во Франции умер легендарный пилот «Формулы 1»

11 июня 1955 года гоночный мир содрогнулся от катастрофы, унесшей жизни более 80 человек. Тот день навсегда разделил историю автоспорта на «до» и «после». А на днях ушел из жизни последний, кто помнил трагедию не по архивным фото — бразильский пилот Эрмано да Силва Рамос.

Как сообщает портал Autosport, бразильский гонщик Эрмано да Силва Рамос скончался 4 мая на 101-м году жизни. Причины смерти не разглашаются. Рамос представлял Бразилию на мировых гоночных трассах, в рамках карьеры в «Формуле-1» участвовал в семи гонках за команду Gordini. Его наивысшим достижением стало пятое место в Гран-при Монако в 1956 году. Этот выдающийся пилот был последним оставшимся в живых участником знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана» 1955 года.

Трагедия на трассе Circuit de la Sarthe 11 июня 1955 года стала крупнейшей катастрофой в истории мирового автоспорта. В тот день гонка обернулась смертельным хаосом после того, как Mercedes-Benz 300 SLR под управлением француза Пьера Левега на скорости около 200 км/ч влетел в переполненные зрительские трибуны. Страшная авария унесла жизни по меньшей мере 82 человек, включая самого Левега, и ранила более 120 зрителей. Цепная реакция столкновений вызвала пожар из-за возгорания легкосплавного кузова болида, разлетавшиеся обломки буквально косили людей.

Последствия были настолько ужасающими, что привели к многолетним запретам гонок в ряде европейских стран — в Швейцарии, например, ограничения сняли только в 2022 году. Силва Рамос, доживший до 2026 года, оставался живым мостом между современным автоспортом и его самой мрачной страницей.

С уходом Рамоса окончательно уходит в историю живая память о трагедии, навсегда изменившей правила безопасности в автоспорте. Сегодняшние высочайшие стандарты защиты гонщиков и зрителей во многом оплачены кровью жертв того рокового дня 1955 года.