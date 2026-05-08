Депутат Делягин рассказал, как камеры ГИБДД «зарабатывают» на автотуристах

Традиционная поездка на Черное море совсем недавно ассоциировалась у миллионов наших соотечественников со свободой и предвкушением отпуска. В 2026 году, судя по всему, все изменилось. Из путешествия мечты автотур превращается в проверку на профпригодность — и существенную проверку кошелька.

В то время как власти горячо призывают граждан осваивать просторы Родины, создавшаяся ситуация на федеральных трассах выглядит особенно цинично. Вчера в своей авторской колонке в Telegram депутат Государственной Думы Михаил Делягин дал честную и адекватную оценку этой негласной системе, которая все больше начинает напоминать работу «штрафного конвейера». Анализом публикации парламентария поделилось экспертное издание туристической отрасли «Турпром».

«Но самое интересное — это то, что органы власти, с одной стороны, нам говорят: „Ребята, отдыхайте внутри страны, в России. Создайте для себя туристические программы“. И они же делают так, что эти поездки по этой самой стране превращаются в какой-то кошмар», — цитирует свои беседы с избирателями-дальнобойщиками депутат.

Проблема, по словам народного избранника, носит системный характер. Особенно ярко она проявляется на трассах к южным морям, которые в буквальном смысле усеяны «камерами-ловушками». Дороги строятся и ремонтируются как современные магистрали, однако скоростной режим на многих протяженных участках намеренно занижен. Абсурд ситуации в том, что водитель, вынужденный для безопасного и логичного маневра (например, чтобы обогнать медленно идущую фуру) набрать скорость, практически гарантированно превысит искусственные ограничения. За превышение порога в 90 километров в час здесь, в чистом поле, действительно легко схлопотать штраф. И таких искусственных «тормозов» на пути к теплому морю слишком много.

Тема, обнародованная Михаилом Делягиным, это не просто жалоба на дорожные камеры. Это симптом тяжелой болезни всего нашего дорожно-транспортного и социального организма. Вместо того чтобы тратить ресурсы на понятную и комфортную среду, где уважение к правилам — это общепринятая норма, а не принуждение, у нас создается система тотального контроля. Но страх перед наказанием — это принципиально неверный ориентир. Он не воспитывает, а лишь озлобляет. Он не ведет к долгосрочному результату, а только плодит коррупционные схемы и культуру обмана. Пока вместо реального воспитания и уважения к законам обществу предлагают «штрафной конвейер».

Становится очевидным, что только через принятие единой культуры вождения, взаимоуважения на дороге и прозрачных правил, наша автогражданская общность не скатится в болото вражды. Без этого любые инициативы по развитию внутреннего туризма, увы, так и останутся громкими лозунгами, разбивающимися о жесткую реальность российских дорог.