Организаторы смертельных гонок в Ангарске получили по 4 года за гибель 17-летней девушки

В Иркутской области завершилось судебное разбирательство по громкому уголовному делу о нелегальных автомобильных гонках, повлёкших гибель несовершеннолетней зрительницы. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по региону собрали достаточную доказательную базу, которую суд признал убедительной для вынесения обвинительного приговора в отношении двух жительниц города Ангарска, выступивших организаторами трагически завершившегося мероприятия. Женщины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части второй статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённом группой лиц по предварительному сговору и повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщает пресс-служба СК Иркутской области, обе фигурантки, имевшие определённый опыт в проведении несанкционированных автозаездов, вступили между собой в преступный сговор с целью организации очередного нелегального мероприятия. Роли были чётко распределены: одна из обвиняемых занималась информационным сопровождением, публикуя анонсы предстоящего заезда в мессенджерах, искала необходимое оборудование и потенциальных спонсоров, в то время как её сообщница собирала деньги с участников и изготавливала рекламную продукцию для привлечения зрителей. При этом коммерческой поддержки им получить так и не удалось, и организаторы ввели зрителей и участников в заблуждение, самовольно указав в качестве спонсоров предпринимателей, которые своего согласия на это не давали.

11 мая 2025 года фигурантки организовали и провели заезд на девятом километре автомобильной дороги «Ангарск — Тальяны». Мероприятие не было согласовано с органами власти в установленном законом порядке, а сами обвиняемые не обеспечили должным образом ни безопасность дорожного движения, ни безопасность многочисленных зрителей, собравшихся посмотреть на нелегальное шоу. Эта преступная халатность привела к трагическим последствиям: в ходе проведения заезда один из водителей, участвовавших в гонках, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, находившихся в опасной близости от проезжей части, с последующим съездом с дороги и столкновением с другой припаркованной автомашиной. В результате этого дорожно-транспортного происшествия семнадцатилетняя девушка, пришедшая посмотреть на гонки, скончалась на месте от полученных травм.

В ходе предварительного следствия был проведён масштабный комплекс следственных действий, включавший многочисленные допросы свидетелей, осмотры места происшествия и изъятие вещественных доказательств, а также осуществлён целый ряд экспертиз, в том числе автотехническая и судебно-медицинская. Общий объём уголовного дела составил восемь томов. Приговором суда обе подсудимые признаны виновными, и каждой из них назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отсрочкой исполнения до достижения детьми осуждённых четырнадцатилетнего возраста. Что касается водителя автомобиля, непосредственно совершившего наезд, то он был осуждён ранее и приговорён к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.