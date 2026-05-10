В Бурятии грузовик спровоцировал тройное ДТП, пострадали два водителя

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятии, от сильного удара в заднюю часть «Тойоту Витц» отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло второе, на этот раз лобовое столкновение — с автомобилем марки «Тойота Дюна», водитель которого не имел никакой технической возможности избежать встречи с неожиданно вылетевшим на него транспортным средством.
В результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих легковых автомобилей, «Тойоты Витц» и «Тойоты Дюны», получили травмы различной степени тяжести. Оба пострадавших были экстренно доставлены бригадами скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи, проведения детального обследования и назначения необходимого лечения.
В настоящее время по данному факту проводится всесторонняя проверка, в ходе которой сотрудникам полиции предстоит установить все детальные обстоятельства и точные причины произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.