В Бурятии грузовик спровоцировал тройное ДТП, пострадали два водителя

В Кабанском районе Республики Бурятия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, в результате которого два человека получили травмы. Инцидент случился утром вблизи села Каменск. Водитель грузового автомобиля марки «Валдай» совершил столкновение с попутно двигавшимся легковым автомобилем «Тойота Витц», что и послужило началом целой цепочки аварийных событий.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятии, от сильного удара в заднюю часть «Тойоту Витц» отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло второе, на этот раз лобовое столкновение — с автомобилем марки «Тойота Дюна», водитель которого не имел никакой технической возможности избежать встречи с неожиданно вылетевшим на него транспортным средством.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих легковых автомобилей, «Тойоты Витц» и «Тойоты Дюны», получили травмы различной степени тяжести. Оба пострадавших были экстренно доставлены бригадами скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи, проведения детального обследования и назначения необходимого лечения.

В настоящее время по данному факту проводится всесторонняя проверка, в ходе которой сотрудникам полиции предстоит установить все детальные обстоятельства и точные причины произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.