Бенедикт Камбербэтч чуть не попал в ДТП на лондонской дороге

Одна минута — он яростно спорит с велосипедистом, сыплет обвинениями и защищается. Следующая — уже улыбается юным фанатам и позирует для фото. Бенедикт Камбербэтч в столице Британии показал, как быстро актёрское мастерство превращает разгневанного участника движения в обаятельную кинозвезду.

Как сообщает портал «Кино.mail», инцидент произошёл у вокзала Кингс-Кросс. Известный актер передвигался по городу на велосипеде. По словам очевидцев, Камбербэтч, вероятно, проехал на запрещающий сигнал светофора, чем вызвал гнев другого велосипедиста.

Незнакомец не постеснялся высказать претензию в лицо знаменитости. «Ты заблуждаешься, ты врёшь», — заявил он сыгравшему Шерлока Холмса актеру. Камбербэтч в ответ обвинил мужчину в оскорблениях. Словесная дуэль длилась около десяти минут и завершилась лишь тогда, когда разгневанный оппонент уехал.

К месту конфликта подошли юные поклонники, и актёр мгновенно переключился: успокоился, мило улыбнулся и с удовольствием сфотографировался с детьми. Представитель звёздного британца пока воздержался от комментариев.

На дорогах все равны. Однако истинный джентльмен отличается не тем, что никогда не нарушает, а тем, что умеет достойно выходить из неловкого положения — и через минуту дарить автографы тем, кто на него смотрит снизу вверх.