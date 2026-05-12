Трое рыбаков в Югре заночевали в машине и сгорели заживо

Трагедию можно было предотвратить десятками способов: взять с собой нормальное туристическое снаряжение или, если уж выпили, не садиться за руль, остаться, но греться без огня. Увы, мужчины выбрали самый гибельный...

Как сообщает Урайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ХМАО-Югре, трагедия случилась накануне Дня Победы в лесном массиве недалеко от поселка Ягодный. Трое жителей Урая и Кондинского района приехали на рыбалку. Решив не возвращаться домой, заночевали прямо в автомобиле. Желая согреться, они использовали газовую горелку в качестве обогревателя. Результат — возгорание салона, мгновенная смерть от огня и удушья.

Обгоревшее транспортное средство с телами внутри обнаружили спасатели во время тушения лесного пожара. Следственный орган возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На месте работали эксперты МЧС, изъяты улики, назначены необходимые экспертизы.

Если ночёвка на природе неизбежна — берите палатку. Если не уверены, что сможете уехать (например, выпили), лучше переночуйте в машине, но без обогрева, закутавшись в тёплые вещи. Трое взрослых мужчин заплатили за этот урок слишком высокую цену.