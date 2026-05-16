Краснодарца на оштрафовали за эффектный, но разрушительный дрифт у торгового центра

В Краснодаре сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность и привлекли к административной ответственности водителя, устроившего дрифт на парковке одного из городских торговых центров. Тридцатилетний мужчина за рулём автомобиля марки Infiniti совершал опасные манёвры, что не только создавало угрозу для случайных прохожих и других транспортных средств, но и привело к повреждению дорожного покрытия парковочной зоны. Видеозапись его действий, опубликованная в социальных сетях, привлекла внимание правоохранителей.

Как сообщают местные СМИ, в отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за умышленное повреждение дорог, дорожных сооружений или технических средств организации дорожного движения. Сумма наложенного штрафа составила десять тысяч рублей. Постановление об административном правонарушении вступило в законную силу, а сам водитель был вынужден понести заслуженное наказание за свою неосторожную и противоправную выходку.

После инцидента и общения с сотрудниками полиции водитель Infiniti записал видеообращение, которое разместил на своей странице. В нём он принёс публичные извинения своим подписчикам и всем, кто стал свидетелем его опасного поведения на дороге. Мужчина заверил аудиторию, что больше не намерен публиковать видеоролики подобного содержания, а также совершать какие-либо нарушения правил дорожного движения. Этот случай послужил для него серьёзным уроком и заставил пересмотреть своё поведение за рулём.

В региональном управлении Госавтоинспекции напомнили всем водителям, увлекающимся экстремальным вождением, что демонстрировать свои таланты и навыки управления автомобилем следует исключительно на официальных спортивных соревнованиях или на специально оборудованных для этого закрытых площадках, а не на общедоступных парковках и дорогах общего пользования. Кроме того, полицейские предупредили, что в случае если подобные действия будут создавать реальную угрозу безопасной эксплуатации транспорта, они могут быть квалифицированы уже по статье 267.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что влечёт за собой гораздо более серьёзные правовые последствия.