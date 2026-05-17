В Калининграде велосипедист вылетел наперерез автомобилю, не справившись с управлением

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Калининградской области, выезжая из поворота, велосипедист потерял контроль над двухколёсным транспортным средством. Не сумев вовремя выровнять траекторию движения, буквально вылетел прямо под колёса проезжавшего автомобиля.
В результате столкновения с легковой машиной велосипедист, двигавшийся без какой-либо защиты, получил телесные повреждения. Характер и степень тяжести полученных им травм в настоящий момент уточняются медицинскими специалистами.
В настоящий момент по данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится всесторонняя проверка. Будет дана правовая оценка действиям как самого велосипедиста, допустившего выезд на проезжую часть перед близко идущим транспортом, так и водителю автомобиля.