Aurus Владимира Путина попал в тренды китайских соцсетей

Политики обсуждали стратегию, а жители Китая разглядывали... номер автомобиля российского лидера. И не просто разглядывали, а нашли в нем мощный символ удачи. Три восьмерки — для китайской нумерологии это знак богатства и благополучия. Президент Путин стал героем китайских соцсетей благодаря своему Aurus.

Как сообщил журналист «Вестей» Александр Балицкий, кадры визита Владимира Путина в Китай вызвали ажиотаж в местных соцсетях. Пользователи обратили внимание на номер автомобиля Aurus, на котором передвигался российский президент. Три восьмерки — сочетание, которое в китайской традиции ассоциируется с процветанием. К слову, даже традиционную пекинскую утку на официальных приемах в Поднебесной разрезают именно на 88 частей.

Вряд ли кто-то поверит, что три восьмерки на президентском Aurus оказались случайностью. Аппарат главы государства наверняка знал, на что обращают внимание в Китае и как там относятся к символизму цифр. Эффект был рассчитан: удача, богатство, гармония — все это негласно транслировалось через номерной знак. И китайцы «считали» послание. Так что президент Путин произвел ровно тот эффект, который и планировался. Даже в мелочах. Особенно в мелочах.