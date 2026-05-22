17-летний питбайкер погиб из-за маневра грузовика, спасавшего другого подростка

Пробки, спешка, каждый гадает, кто быстрее проскочит. Но когда на проезжей части внезапно появляется самокат, игра со смертью становится реальностью. На Сахалине водитель грузовика пытался спасти беспечного подростка, а в итоге поплатились другие.

Как сообщает ГАИ Сахалинской области, смертельное ДТП произошло накануне. Водитель большегруза МАЗ с прицепом двигался по своей полосе, когда справа на дорогу выскочил несовершеннолетний самокатчик. Чтобы не сбить его, мужчина резко выехал на встречную полосу. В этот момент там находился 17-летний питбайкер на Sharmax с пассажиром. Столкновения избежать не удалось. Водитель скончался на месте, его пассажир был экстренно госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело. Тому, кто передал питбайк несовершеннолетнему, грозит до года лишения свободы.

Самокатчик, который даже не пострадал, спровоцировал цепь событий, приведшую к гибели человека. Пока не будет воспитана культура вождения на средствах индивидуальной мобильности, хаос на дорогах продолжится. Правила существуют не для галочки, а для безопасности. Игнорируя их, вполне можно стать соучастником трагедии.