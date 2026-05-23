Пьяная 19-летняя девушка в Черемхово устроила погоню, перевернулась и попала в больницу

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, началась непродолжительная, но крайне опасная погоня по городским улицам. На улице Демьяна Бедного лихая гонщица не справилась с управлением, и её автомобиль, потеряв сцепление с дорожным полотном, совершил опрокидывание. В салоне перевернувшейся машины помимо самой виновницы инцидента находился 15-летний подросток-пассажир. В результате опрокидывания оба получили различные телесные повреждения и были экстренно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее лечебное учреждение.
Проведённая в больнице процедура медицинского освидетельствования подтвердила первоначальные подозрения автоинспекторов: водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной её неадекватного поведения за рулём. При дальнейшей проверке по базам данных выяснились и другие подробности её биографии. Как оказалось, ещё в августе 2023 года девушка уже привлекалась к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, однако должных выводов для себя не сделала и вновь села за руль пьяной, подвергнув опасности не только свою жизнь, но и жизнь несовершеннолетнего пассажира.
Теперь, с учётом рецидива, девушке грозит уже не административное, а уголовное наказание. Помимо этого, автоинспекторы составили на неё административные протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.