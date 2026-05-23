Пьяная 19-летняя девушка в Черемхово устроила погоню, перевернулась и попала в больницу

В городе Черемхово Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить легковой автомобиль для плановой проверки документов, однако водитель проигнорировала законные требования стражей порядка об остановке и, прибавив скорость, попыталась скрыться. За рулём, как выяснилось позднее, находилась 19-летняя местная жительница, которая, как показало последующее разбирательство, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, началась непродолжительная, но крайне опасная погоня по городским улицам. На улице Демьяна Бедного лихая гонщица не справилась с управлением, и её автомобиль, потеряв сцепление с дорожным полотном, совершил опрокидывание. В салоне перевернувшейся машины помимо самой виновницы инцидента находился 15-летний подросток-пассажир. В результате опрокидывания оба получили различные телесные повреждения и были экстренно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее лечебное учреждение.

Проведённая в больнице процедура медицинского освидетельствования подтвердила первоначальные подозрения автоинспекторов: водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной её неадекватного поведения за рулём. При дальнейшей проверке по базам данных выяснились и другие подробности её биографии. Как оказалось, ещё в августе 2023 года девушка уже привлекалась к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, однако должных выводов для себя не сделала и вновь села за руль пьяной, подвергнув опасности не только свою жизнь, но и жизнь несовершеннолетнего пассажира.

Теперь, с учётом рецидива, девушке грозит уже не административное, а уголовное наказание. Помимо этого, автоинспекторы составили на неё административные протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.