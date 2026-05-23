Подросток на электровелосипеде сбил семилетнего мальчика у дома, ребёнок госпитализирован

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних, в результате которого семилетний ребёнок оказался в реанимации. Инцидент случился у дома номер восемь, корпус один, по Шлиссельбургскому проспекту.

В Санкт-Петербурге велосипедист сбил первоклассника, выбежавшего на проезжую часть

По предварительным данным, собранным прибывшими на место сотрудниками полиции, 16-летний девятиклассник, управлявший электровелосипедом, двигался по тротуару или краю проезжей части от улицы Дмитрия Устинова в сторону проспекта Обуховской Обороны.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в этот момент из дверей подъезда указанного жилого дома на проезжую часть внезапно выбежал семилетний мальчик. Ребёнок выскочил прямо перед движущимся электровелосипедом.

В результате наезда малолетний пешеход получил серьёзнейшие травмы. Ребёнок был экстренно госпитализирован бригадой прибывшей на место скорой медицинской помощи. Врачи оценили состояние первоклассника как тяжёлое.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицией Невского района проводится всесторонняя проверка. Сотрудникам Госавтоинспекции и инспекторам по делам несовершеннолетних предстоит детально установить все обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.