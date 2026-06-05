Мошенник выдал себя за сотрудника проката и похитил семь автомобилей

«Дайте мне ключи». Всего одна фраза — и путешественники, торопящиеся на рейс, безропотно отдавали брелоки незнакомцу. Он не взламывал замки, не угонял транспорт с помощью электроники. Он просто просил. И получал. Три недели, семь автомобилей, две воздушные гавани. А когда стражи порядка наконец вычислили «парковщика», выяснилось, что он давно уже должен сидеть за решеткой.

Как сообщает Национальная полиция Испании, аферист орудовал в зонах возврата арендованных авто в аэропорту Валенсии, а затем и в Мадриде. Мужчина алжирского происхождения 44 лет выдавал себя за сотрудника службы проката. Он непринужденно подходил к туристам, возвращавшим средства передвижения перед вылетом, и просил ключи. Люди, не подозревая обмана, отдавали их и уходили на посадку. Затем злоумышленник перегонял авто на другую стоянку или в терминал, оставлял ключи в амортизаторе левого переднего колеса и исчезал. Позже он или сообщник забирали транспорт.

С 15 по 30 апреля в Валенсии алжирец похитил шесть машин. Прокатные конторы забили тревогу. Полиция организовала слежку. 13 мая подозреваемый вернулся в Манисес, теперь уже средь бела дня. Он сел в легковушку, которую только что арендовали туристы (те успели положить вещи в багажник). Пытаясь скрыться, вор снес дорожное ограждение и направился в сторону Мадрида. Благодаря координации с экстренными службами его нашли в аэропорту Барахас, где он припарковал очередную угнанную машину. Последний автомобиль обнаружили в районе Сьюдад-Линеаль с поддельными номерами.

Все семь транспортных средств возвращены владельцам. У афериста обнаружилось обширное криминальное прошлое. Теперь он арестован.