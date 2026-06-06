Топкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 53-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина нарушил правила дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью и смерти человека. Сам подсудимый в ходе судебного заседания свою вину не признал.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, судом установлено, что в сентябре 2024 года осуждённый управлял технически исправным автомобилем «Lexus RX 350» и перевозил пассажира. Двигаясь по автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского муниципального округа со стороны Томска в направлении Кемерово, он нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Toyota RAV4».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Toyota RAV4» скончался на месте происшествия от полученных множественных травм. Пассажиры автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Экспертиза подтвердила, что именно действия водителя Lexus стали прямой причиной аварии и последующей гибели человека.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок в два года. Суд также удовлетворил исковые требования родственников погибшего, взыскав с осуждённого 2,2 миллиона рублей в качестве компенсации причинённого морального вреда и материального ущерба.